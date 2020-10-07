В бывшей воинской части в России начались взрывы

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В Рязанской области на территории бывшей воинской части произошел пожар и начали взрываться боеприпасы на складе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Видео с места происшествия публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах слышны взрывы, небо затянуто густым дымом. «На территории бывшей воинской части произошел пожар. Происходят одиночные взрывы боеприпасов», — сказал собеседник ТАСС.

Кроме того, в экстренных службах региона агентству заявили, что из-за взрывов жителей деревни Кузьминки-2 эвакуировали. В ней проживают 24 человека. Удаленность деревни от склада составляет 3 километра.

В прошлом году взрывы и пожар произошли на складе в селе Каменка Красноярского края. Там находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Сообщалось о 31 пострадавшем, умер один человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).