Россияне рассказали о «сложившейся» пятиэтажке после взрыва на военном складе

Жители деревни Желтухино, расположенной рядом с военным складом, на котором произошел пожар и взрывы боеприпасов, рассказали о «сложившейся» пятиэтажке и летевших из домов стеклах. Видео их рассказала публикует Telegram-канал Mash.

«Пятиэтажка наша сложилась самая первая. Мы когда уезжали, уже окна летели. Вышли из подъезда — все было усеяно стеклом. Люди шли некоторые окровавленные. Страшно было смотреть на все это. И когда нас забирали отсюда родственники, на нас даже на машины летели эти осколки», — вспоминает героиня ролика. По ее словам, она даже не успела взять из квартиры паспорт.

Другая местная жительница заявила, что люди «убегали сами», не дожидаясь, когда их эвакуируют.

По информации канала, жители деревни Желтухино укрылись в 15 километрах от бывшей воинской части, в Вослебовской сельской школе.

Ранее сообщалось, что после пожара и взрывов на складе пострадали два человека. Еще трое обратились за медицинской помощью. «Преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонические кризы», — сказали в администрации Скопинского района.

О пожаре и взрывах на складе в Рязанской области стало известно ранее, 7 октября. В сети появились кадры, на которых слышны взрывы, небо затянуто густым дымом. Эвакуировано свыше 1,5 тысячи человек. В пресс-службе Западного военного округа «Ленте.ру» сообщили, что в тушении пожара задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военных.