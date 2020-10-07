Момент взрыва в бывшей российской воинской части попал на видео

Момент взрыва на горящих военных складах в Рязанской области попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах виден поднимающийся над бывшей воинской частью столб дыма, также слышны хлопки.

Ранее в сети появился ролик взрыва с комментариями очевидцев. Автор ролика находится в нескольких сотнях метров от места инцидента и предлагает товарищам прятаться в грузовом контейнере.

О пожаре и взрывах на складе в Рязанской области стало известно ранее 7 октября. В сети появились кадры, на которых слышны взрывы, небо затянуто густым дымом. На территории бывшей воинской части началось возгорание. В экстренных службах региона заявили, что из-за взрывов жителей деревни Кузьминки-2 в трех километрах от места пожара эвакуировали. Позднее огонь перекинулся на ближайшую деревню.