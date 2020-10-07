Взрыв в бывшей российской воинской части попал на видео

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Очевидцы сняли на видео момент взрывов на горящих военных складах в Рязанской области. Запись появилась в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видны столбы дыма, слышны хлопки. Автор ролика и еще несколько человек в этот момент находятся в нескольких сотнях метров от места инцидента. «Тут, короче, катастрофа конкретная, со всех стороны дым. Снаряды осыпаются, вот даже осколки, пепел. Просто шатает, взрывная волна тут», — говорит оператор. Он предлагает товарищам прятаться в грузовом контейнере.

Происшествие случилось на на территории бывшей воинской части. Во время пожара на складе начали взрываться боеприпасы.