Слова военных о снижении числа взрывов на складе под Рязанью опровергли

Каждую минуту на горящем складе боеприпасов под Рязанью взрываются несколько снарядов. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Утром четверга, 8 октября, в Минобороны России сообщили, что время между разрывами снарядов увеличилось до 15-25 минут. В военном ведомстве отмечали, что это говорит об уничтожении основной группы боеприпасов в центре пожара.

По утверждению собеседника агентства, сейчас взрывы продолжаются с интенсивностью раз в 20 секунд. Изначально сообщалось о взрывах каждые 5-7 секунд. Источник также утверждает, что тушение пожара затруднено из-за взрывающихся снарядов.

Пожар и взрывы на складе в Рязанской области начались днем 7 октября. Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Эвакуированы более 2,3 тысячи человек. В ликвидации возгорания участвуют комплексы разминирования и пожаротушения, управляемые роботы и беспилотники, пожарные танки.

Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов.

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