Интенсивность взрывов боеприпасов на складе под Рязанью уменьшилась

Интенсивность взрывов боеприпасов на военных складах под Рязанью уменьшилась. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент время между разрывами снарядов увеличилось до 15-25 минут. Это указывает на то, что основная группа боеприпасов, которая находилась в центре пожара, уже уничтожена, подчеркнули там.

В ведомстве предположили, что приступить к локализации очагов пожара, которые находятся непосредственно на территории арсенала, специалисты смогут уже ранним утром 8 октября. На месте происшествия работает оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Пожар и взрывы на складе в Рязанской области начались днем 7 октября. Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Эвакуированы более 2,3 тысячи человек. В ликвидации возгорания участвуют комплексы разминирования и пожаротушения, роботы «Уран», беспилотники, пожарные танки.

Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.