Женщина уменьшила икры с помощью ботокса ради зимних сапог

Британка уменьшила икроножные мышцы с помощью инъекций ботокса, чтобы натянуть зимние сапоги. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, с приходом холодного времени года женщины начали жаловаться на увеличение объема нижней части ног. Специалисты связывают набухание икр с последствиями продолжительного карантина, во время которого у людей не было возможности заниматься спортом.

Сотрудники лондонской клиники эстетической медицины EF Medispa заявили, что на данный момент услуга пользуется повышенным спросом. Речь идет о процедуре Calf Botox, во время которой медик вводит ботокс в икроножную мышцу. Вещество парализует нервы и предотвращает сокращение мышцы, в связи с чем ее объем уменьшается примерно на два сантиметра.

50-летняя Наталия Браун (Natalia Brow) на себе опробовала новую процедуру, стоимость которой варьируется от 500 до 1000 фунтов стерлингов (50 до 100 тысяч рублей). Согласно материалу, она прибегнула к вмешательству не только ради улучшения внешнего вида ног, но и по медицинским показаниям.

Жительница Лондона рассказала, что постоянно испытывала боль после долгой ходьбы на каблуках. «В конце дня я только и думала о том, что наконец сниму каблуки. Ноги болели, даже когда я просто сидела», — поделилась она. Кроме того, в интервью Браун пожаловалась, что никогда не могла застегнуть длинные сапоги до конца из-за разбухших икр.

По словам британки, процесс длился 45 минут и был абсолютно безболезненным, а эффект от инъекций проявился в полной мере через два дня. Более того, после процедуры супруг и друзья сделали множество комплиментов внешнему виду ног Браун. «Теперь я могу часами гулять на каблуках. И, наконец, смогла надеть мои любимые ботинки, которые не подходили мне по размеру», — пояснила героиня материала.

В августе девушка пристрастилась к ботоксу в раннем возрасте и с его помощью избавилась от депрессии. Софи Аттвуд рассказала, что страдала паническими атаками. В то время она начала посещать косметолога, который вводил омолаживающие инъекции в ее лоб, а также в область вокруг глаз. После этого девушка почувствовала значительные изменения в своем настроении.