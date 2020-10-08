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На стройке «Газпрома» начались протесты

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Фото: 47 News

На стройке комплекса «Газпром инвеста» (100-процентная «дочка» «Газпрома») по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области начались протесты. Субподрядчики потребовали выплатить им почти 10 миллионов рублей долга за оказанные в рамках проекта услуги. Об этом пишет портал 47news.ru.

По его данным, несколько транспортных компаний 8 октября 2020 года с помощью автобусов перегородили выезд с территории общежития поблизости от места строительства комплекса. Они требовали заплатить им деньги за услуги перевозки. На момент написания материала на место уже приехала полиция, протесты прекратились.

В компании «С.Н.А», которая является одним из субподрядчиков, сообщили, что фирма ООО «Управление механизации 51» должна ей 8 миллионов рублей. Последняя является подрядчиком «Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон"». В 2016 году «Газпром» заключил с ним договор на проектирование, строительство и пусконаладку комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти.

В ИП Лышнов сообщили, что задолженность перед этой структурой составляет 280 тысяч рублей. В «Ретранстур» заявили, что ей не выплатили 1,4 миллиона рублей.

Газпром от TradingView

Как отмечает портал, в «Управлении механизации 51» назвали претензии протестующих беспочвенными. Компания заявила, что выполнила обязательства перед субподрядчиками в полном объеме. Руководитель компании «Петон Механизация» (подразделение «Петона») Рустам Гараев сказал, что вопросы нужно адресовать не ему. В пресс-службе «Газпром инвеста» пока не дали официального комментария.

Комплекс «Газпрома» в районе КС «Портовая» предназначен для сжижения газа, хранения СПГ и его отгрузки на суда-газовозы. В состав комплекса войдут 45 различных зданий и сооружений. На самой КС «Портовая» осуществляется закачка газа в «Северный поток».

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URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
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