Фанаты пристыдили модель за фото в мокром топе и посоветовали ей ходить голой

Пользователи сети подвергли критике чересчур откровенное фото модели и посоветовали ей ходить без одежды. На соответствующие серию снимков и комментарии обратили внимание в Daily Star.

На размещенных кадрах манекенщица Анлаела Сагра (Anllela Sagra) позирует на балконе в спортивном белом костюме, который состоит из мокрого спортивного бюстгальтера и теннисной юбки бренда Nike. При этом на ней нет бюстгальтера, из-за чего на фото видна ее обнаженная грудь. В руках звезда держит бутылку с водой. Ее образ дополнили бейсболка, золотой браслет и небольшие серьги.

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Фанаты знаменитости пристыдили ее за оголяющий грудь топ и усомнились в его надобности. «Зачем вообще что-то надевать? Ходи голой», «Это же самое настоящее порно», «Тебе пора на порно-сайт», «Выкладывать такое в соцсети — законно?», «Кто-то просто привлекает внимание общественности», «Почему тебя не блокирует Instagram за порнографию?» — писали поклонники.

Ранее в апреле модель марки Fashion Nova Тиона Фернан снялась в короткой майке, после чего фанаты посоветовали ей ходить топлес. Ее сфотографировали в джинсовых шортах и черном кроп-топе, который соединяется завязками в области декольте, оголяя часть ее груди. Покупатели бренда раскритиковали описанную вещь в комментариях.