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Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой

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Фото: @chloesaxon

Модель популярного бренда Fashion Nova обругали в сети за слишком откровенный купальник. На фото, опубликованное в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном кадре манекенщица Хлоя Саксон (Chloe Saxon) попозировала в джинсовой куртке и розовом бикини с принтом в стиле тай-дай, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 33 доллара (2363 рублей).

Фото опубликовано @chloesaxon

Подписчики Саксон раскритиковали дизайн купальника. Они усомнившись в его «нужности», поскольку, по их мнению, он практически не прикрывает тело манекенщицы. «Я хочу понять, как эти крошечные трусы остаются на месте», «Зачем вообще надевать это?», «Такое ощущение, что бюстгальтер вот-вот порвется», «Ты могла бы уже ничего и не надевать», — комментировали пользователи.

В мае другую модель Fashion Nova высмеяли в сети за обнажающий ее тело купальник и также посоветовали ей ходить голой. Тиону Фернан (Tiona Fernan) сфотографировали в бикини с леопардовым принтом, солнцезащитных очках и золотом ожерелье. Покупатели Fashion Nova высмеяли дизайн вещи за ее крошечную нижнюю часть. «Какой ужас, кто вообще придумал такие трусы?» — высказался один из них.

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