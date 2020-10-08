Развитым странам предсказали конец эпохи нефти

Для развитых стран эпоха нефти уже окончена, в ближайшие пять лет потребление сырья в них упадет на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз дала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в докладе World Oil Outlook (WOO).

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Среди причин замедления потребления нефти — политика в отношении изменений климата, транспортный кризис, небольшой прирост населения. Восстановление спроса на сырье будет происходить за счет развивающихся стран, предсказывает ОПЕК. Потребление нефти в период до 2025 года в них подскочит на пять миллионов баррелей в сутки (до 56,9 миллиона). Сильнее всего спрос будет расти в Китае и Индии.

По расчетам ОПЕК, потребление сырья в России упадет в текущем году до 3,2 миллиона баррелей в сутки, а затем начнет постепенно расти, достигнув к 2024 году 3,7 миллиона баррелей.

Также ОПЕК ожидает увеличения мирового спроса на нефть к 2040 году на девять процентов (до 109,3 миллиона баррелей в сутки). Организация заявила о ведущей роли нефти в мировом энергобалансе к 2045 году.

Ранее стало известно, что число нефтяных и газовых буровых установок в мире рухнуло до рекордного минимума, что может поставить под угрозу добычу сырья.