Более 610 тысяч исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье

В Московской области провели 617 тысяч ИФА-исследований на коронавирус, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 8 октября.

«ИФА-диагностика дает информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе — в бессимптомно форме. Исследование доступно всем жителям области бесплатно, по полису ОМС», — рассказала она.

По ее словам, у порядка 20 процентов обследованных было обнаружено содержание антител к коронавирусу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона соблюдать масочный режим и другие рекомендации врачей, чтоб избежать взрывного роста заболеваемости. По словам главы региона, многие заразившиеся признавались врачам, что находились в общественном транспорте или торговом центре без масок.

Для прохождения ИФА-исследования необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону.