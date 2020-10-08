Разрушения на территории бывшей воинской части под Рязанью показали на видео

Разрушения на складе боеприпасов, расположенном на территории бывшей воинской части под Рязанью, где произошел пожар и взрывы, показали на видео. Ролик публикует издание Life.

На появившихся в сети кадрах видно, что здания складов частично разрушены. Некоторые уничтожены полностью. Местность вокруг складов частично выжжена. В некоторых местах до сих пор происходят взрывы боеприпасов, а от земли идет дым.

Ранее в Минобороны сообщили, что пожар локализовали. Там также уточнили, что планируется продолжить проливание технической территории арсенала с вертолетов.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября, после произошедшего из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд, затем — 15-25 минут.