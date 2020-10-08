Пожар на территории бывшей воинской части под Рязанью локализовали

Пожар на складе боеприпасов, расположенном на территории бывшей воинской части под Рязанью, локализовали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

«Мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — заявил генерал армии и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Он уточнил, что планируется продолжить проливание технической территории арсенала с вертолетов. «Главная задача на завтра — максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий», подчеркнул Булгаков.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября, после произошедшего эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.