Кандидата в мэры российского города заподозрили в расстреле двух бизнесменов

Кандидат в мэры Звенигорода Александр Дмитравцов задержан по подозрению в убийстве двух местных бизнесменов. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, 6 октября в полицию Звенигорода обратились родственники одного из пропавших предпринимателей. Следователи и криминалисты выехали к месту, куда, по словам заявителей, последний раз направлялся мужчина. Там специалисты обнаружили Lexus бизнесмена, две стреляные гильзы и следы волочения. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в колодце деревни Ивашково были найдены два тела с огнестрельными ранениями: пропавшего бизнесмена и его компаньона. По версии следователей, убийство могло быть совершено после конфликта из-за земельного участка.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.