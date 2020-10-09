Мировой экономике предсказали «великие перемены»

Британский инвестбанк HSBC предсказал мировой экономике время «великих перемен», главные из которых будут заключаться в кардинальной перебалансировке инвестиционных портфелей, пишет CNBC.

По оценке аналитиков HSBC, глобальная экономика вступает во вторую, более «плоскую» фазу двухэтапного восстановления, которое в общем виде можно представить в форме галочки на графике. В ближайшие полгода-год мировой ВВП восстановится до уровня 90-95 процентов от докризисных показателей.

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Основные изменения будут связаны с массовым отказом инвесторов от государственных облигаций разных стран, которые считались одним из наиболее надежных и привлекательных активов на протяжении последнего десятилетия — во многом за счет положительной доходности и отрицательной корреляции с котировками акций.

Однако в последнее время из-за политики многих центробанков по снижению ставок для стимулирования национальных экономик доходность государственных облигаций начала критически снижаться. В таких условиях инвесторы — как частные, так и институциональные — с большой долей вероятности переориентируются на корпоративные бумаги, а также на другие активы, среди которых золото.

Некоторые инвесторы в поисках повышенной доходности могут также обратиться к венчурным вложениям в высокотехнологичные стартапы, которые характеризуются повышенным уровнем риска.