В отказавшейся от карантина Швеции подорожало жилье

За год к октябрю 2020-го средняя цена индивидуального домовладения в Швеции выросла на 10 процентов, стоимость квартир возросла на 5 процентов, сообщает Regnum со ссылкой на статистику сайта шведских риелторов Mäklarstatistik.

По данным брокеров, цены на недвижимость в стране, отказавшейся от карантина по коронавирусу, растут уже на протяжении восьми месяцев. Только за сентябрь стоимость жилья в Стокгольме и Мальме выросла на 3 процента. В Гетеборге зафиксировано восьмипроцентное подорожание недвижимости.

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Эксперты связывают рост цен с пандемией COVID-19. «Трудно сказать, что это связано с чем-либо иным, кроме пандемии коронавируса», — заявил руководитель аналитического отдела Mäklarstatistik Пер-Арне Сандегрен.

Шведские риелторы также отмечают, что на фоне распространения вируса в стране резко вырос спрос на отдельные домовладения — многие граждане стали чаще задумываться о своих жилищных условиях из-за риска введения карантинных ограничений.

Швеция стала единственным членом Евросоюза, отказавшимся от введения строгих мер в связи с пандемией коронавируса. Власти страны утверждали, что так удастся избежать серьезных потрясений для национальной экономики. Однако критики такого подхода внутри страны и за рубежом настаивали, что результат — как эпидеомиологический, так и экономический — в итоге оказался не лучше, чем в других государствах со схожими условиями.

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