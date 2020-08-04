Объяснен успех отказа Швеции от карантина

Шведская экономика переживет кризис лучше, чем экономики других стран, об этом заявил бывший шведский министр финансов Андерс Борг (Anders Borg) в интервью Svenska Dagbladet. Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.

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Борг уверен, что Швеция окажется в числе европейских стран, у которых падение ВВП за квартал будет наименее значительным. Причины этого он видит в том, что граждане раньше других стали более свободно передвигаться. Кроме того, многие смогли работать из дома благодаря хорошему интернету.

«У нас не так сильно снизилось потребление, можно предположить, что мы справляемся с ситуацией немного лучше остальных», — отметил Борг. Экономисты Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) прогнозируют, что шведский ВВП за второй квартал сократится на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинговое агентство Standard & Poors также предсказывает, что Швеция выйдет из кризиса быстрее, чем многие европейские государства. Однако по сравнению с другими скандинавскими странами показатели не такие хорошие. «Если посмотреть на статистику банкротств и безработицу, то окажется, что положение в Швеции хуже, чем в Норвегии и Дании», — отмечают аналитики.

Решение шведского правительства не вводить жесткий карантин вызвало многочисленные споры экономистов. Некоторые из них утверждали, что последствия для страны окажутся еще более губительными в долгосрочной перспективе.

Экономика еврозоны во втором квартале сократилась на 14,4 процента, ВВП Германии упал на 10,1 процента, Франции — на 13,8, Италии — на 18,5. Экономика США рухнула на 32,9 процента в втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.