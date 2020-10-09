iHerb инвестирует в Россию 100 миллионов долларов США для улучшения сервиса

Лидер мировой электронной коммерции в сфере товаров для красоты и здоровья компания iHerb выделит 100 миллионов долларов США в течение следующих двух лет на дальнейшее улучшение обслуживания российских потребителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе представительства компании в России.

Средства в рамках запланированной суммы будут направлены в такие сферы, как: поддержка и расширение экспорта продукции российских производителей, партнерства с российскими логистическими компаниями, расширение деятельности собственного центра технологических разработок, а также строительство роботизированных распределительных центров. Инвестиции позволят компании быстрее и эффективнее доставлять в дома клиентов востребованные товары для здоровья и личной гигиены в соответствии с миссией iHerb, подчеркнули в пресс-службе представительства.

«Мы привержены нашей миссии — предлагать клиентам по всему миру лучший выбор доступных натуральных продуктов по наилучшей возможной цене и с максимально удобной доставкой, — заявил президент iHerb Эмун Забихи. — Я уверен, что инвестиции в Россию приблизят нас к осуществлению нашей миссии, по крайней мере, в части искренне ценимых нами российских пользователей».

«Я верю, что сейчас самое правильное время для инвестиций в нашу страну, потому что пандемия показала важность и перспективу онлайн-торговли, а также необходимость здорового образа жизни и питания. Мы хотим сделать здоровый образ жизни и питания более доступным для широкого круга покупателей в России. Также инвестиции позволят более широкому кругу российских производителей выйти на мировой рынок, благодаря преимуществам трансграничной онлайн-торговли», — отметил генеральный директор iHerb в России Илья Микин.

Новые инвестиционные обязательства iHerb основываются на и без того прочных отношениях компании с сообществом российских потребителей и еще раз демонстрируют решимость iHerb вносить свой вклад в дальнейшее развитие российской экономики как на местном, так и на общенациональном уровнях, подчеркнули в пресс-службе.