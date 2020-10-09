Пожилая россиянка растрогалась речами на митинге и получила штраф

Суд в Красноярске признал 75-летнюю местную жительницу виновной в организации протестной акции, она получила штраф в 20 тысяч рублей, сообщает «ТВК Красноярск».

Пенсионерка Антонина Полуэктова гуляла по центру города 15 августа и случайно попала на несанкционированный митинг в поддержку протестующих в Хабаровске. В мероприятии участвовало около 50 человек. «Новая газета» отмечает, что женщину растрогали речи митингующих, и она сама решила выступить.

По дороге домой россиянку задержали и отвезли в полицию, где продержали около пяти часов и отпустили ближе к полуночи. Майор составил протокол и сказал пенсионерки подписать. Документ она не смогла прочитать из-за проблем со зрением, но полицейский заверил ее, что волноваться ей не о чем. Позже оказалось, что в протоколе ее называют организатором митинга, краевой суд согласился с версией полиции.

Журналисты «ТВК Красноярск» провели сбор денег для оплаты штрафа пенсионерки, всего удалось собрать 40 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на оплату штрафа Полуэктовой и еще одной женщины с похожим обвинением, которую она встретила в суде.