Сценарист «Вечернего Урганта» посмотрел шоу на YouTube и остался не впечатлен

Сценарист телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» и стендапер Гарик Оганисян оценил различные шоу на YouTube. В интервью каналу «Говорящие Головы» он сравнил их с проектами на телевидении и остался не впечатлен.

«Они на среднем уровне для меня, даже не знаю, что хуже», — отметил он. По словам комика, в случае с «Что было дальше?» и Comment Out есть «по паре удачных выпусков» и не более.

По его словам, многие YouTube-шоу лишь дублируют конкурентов не только в формате, но и в выборе гостей, как нередко случается на ТВ. «У меня дежавю каждый день! Когда открываю вроде новое YouTube-шоу, смотрю и думаю: "По-моему, это уже все было сто раз"», — рассказал Оганисян.

Сценарист пояснил, что, еще не начав просмотр и взглянув на тайм-коды, может примерно угадать все то, что скажут гости выпуска. Он заключил, что таким образом вряд ли можно найти новую аудиторию, а лишь завлечь перейти тех же зрителей с одного проекта на другой.

Шоу «Вечерний Ургант», формат которого повторяет формат американских вечерних передач с обсуждением новостей дня и музыкальными гостями, выходит на Первом канале с апреля 2012 года.