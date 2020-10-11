Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео

ren.tv

Момент падения мотоциклиста при попытке перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге попал на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что водитель проигнорировал защитные барьеры и проехал мимо них. Вскоре после этого он оказался у пролета, появившегося из-за развода моста через реку. В результате действий на дороге он упал в воду и погиб.

За рулем мотоцикла Kawasaki был 29-летний мужчина. По данным телеканала, он оказался в воде вместе с мотоциклом, а когда мужчину достали на поверхность, то он находился в бессознательном состоянии и скончался.

Как сообщали в ГИБДД, ДТП произошло около двух часов ночи 11 октября из-за того, что мужчина проигнорировал сигналы о запрете дальнейшего проезда.