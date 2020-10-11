Бывший президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, проживающий в Белоруссии, сравнил протесты в Бишкеке и Минске. По его словам, они имеют разную природу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В Беларуси, прежде всего, решающую роль играет внешний фактор. То есть внешним силам нужно было сменить действующую власть. Никаких экономических предпосылок, межнациональных в Беларуси для этого нет абсолютно», — отметил он.

Бакиев отметил, что в Киргизии удалось сменить власть силовыми методами из-за ее неустойчивости на фоне кризиса. Он добавил, что слабая экономика не выдержала карантина, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции, а власти «ничего не сделали». По мнению политика, протесты в Киргизии отбросят республику на «несколько десятилетий назад».

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Бакиев был обвинен в гибели людей во время событий в Бишкеке в апреле 2010 года. Тогда толпа взяла штурмом резиденцию правительства, во главе страны после этого встал новый кабинет министров. Бакиев был вынужден покинуть Киргизию и бежал в Белоруссию, где проживает в настоящий момент. В ходе столкновений между протестантами и сотрудниками силовых структур погибли более 70 человек, более тысячи пострадали.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.