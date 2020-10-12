Машину премьер-министра Австралии облили краской из-за отношения к мигрантам

Противники ужесточения миграционной политики Австралии провели акцию, направленную против премьер-министра страны Скотта Моррисона, сообщает Sky News.

Активисты облили красной краской его машину, а также забросали помидорами здание университета Квинсленда, в котором выступал Моррисон. На видео, которое показал канал, запечатлено, как протестующие преследовали политика до самой полицейской машины, в которой его затем увезли под охраной.

Они выкрикивали лозунги в защиту беженцев и критиковали полицейских, защищающих власти. Отмечается, что в результате акции пострадал один сотрудник полиции, была арестована одна из участниц.

Ранее в октябре стало известно, что Австралия будет требовать у партнеров австралийцев, приезжающих в страну и претендующих на постоянное место жительства, сдавать тест по английскому языку. До этого для партнерской визы не требовался экзамен.