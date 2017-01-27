Австралийский МИД усомнился в перспективе переезда нежеланных беженцев в США

Почти две тысячи беженцев, которых не приняли в Австралии и выслали в особые лагеря, могут лишиться возможности переехать в США. Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на слова австралийского министра иностранных дел Джулии Бишоп.

Глава МИД пообщалась с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом, однако отказалась подтвердить, что в ходе беседы обсуждалась сделка по высылке беженцев. «Я полагаю, что США и Австралия продолжат работу и взаимопомощь в вопросе охраны границ», — пояснила она.

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Издание отмечает, что договор об отправке в США 1800 беженцев был заключен предыдущим президентом Бараком Обамой в ноябре 2016 года, и администрация нынешнего главы государства Дональда Трампа не делала заявлений относительно этого соглашения.

25 января Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой и ряд иных ограничительных мер. Он также пообещал, что мигрантов из мусульманских стран будут подвергать беспрецедентным проверкам.

Австралия открыла лагеря для борьбы с усилившейся нелегальной миграцией. Чаще всего в страну пытаются попасть жители Индонезии и Шри-Ланки. Суда, на которых передвигаются беженцы, обычно не приспособлены для плавания в океане, в результате чего они часто терпят бедствия.

Лагеря для нелегалов располагаются в Науру и Папуа — Новой Гвинее.