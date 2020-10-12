Получившую роль Клеопатры Галь Гадот потребовали заменить на темнокожую актрису

Получившую роль Клеопатры артистку израильского происхождения Галь Гадот потребовали заменить на темнокожую актрису. Пользователи Twitter считают, что белокожая звезда не может играть египетскую царицу.

Как сообщает портал Deadline, Гадот утвердили на роль правительницы в новой картине. Режиссером проекта выступит Пэтти Дженкинс, а сценаристом — Лаэта Калогридис.

После этой новости Гадот раскритиковали в соцсетях. Некоторые комментаторы начали оскорблять актрису, желать ей смерти, называть «тупой белой сукой» и сионисткой.

— Defund The Police (@Eli_An10eh) 11 октября 2020, 10:02

«Прекратите брать белых на роли африканцев».

«Белые люди постоянно пытаются стереть историю. Она была черной, а не белой».

«Я думаю, она слишком белая для этой роли. Что дальше? Наконец-то мы получим белого Мартина Лютера Кинга».

Другие пользователи поддержали Галь Гадот. Они посоветовали критикам актрисы разобраться в истории и заявили, что Клеопатра была гречанкой. По их мнению, внешне звезда «Чудо-женщины» вполне подходит на эту роль.