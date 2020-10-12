Решена загадка появления редчайших веществ на Земле

Международная группа ученых раскрыла загадку появления залежей редкоземельных элементов, которые важны для производства с использованием высоких технологий. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, решают проблему разведки редчайших химических веществ Земли и помогут обеспечить бесперебойные поставки ресурсов для производства смартфонов, спутников, электромобилей, медицинского оборудования и других устройств.

Специалисты смоделировали процессы, происходящие при нагревании карбонатитовой породы под высоким давлением и ее последующем охлаждении. Карбонатиты имеют магматическое происхождение и тесно связаны с залежами редкоземельных элементов (РЗЭ), которые образуются в непосредственной близости или внутри пород. Выветрившиеся или видоизмененные карбонатитовые породы обеспечивают основную долю редкоземельных элементов во всем мире, однако до сих пор не было единой модели, объясняющей формирование РЗЭ.

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Ученые помещали небольшое количество синтетического карбонатита в специальные капсулы, где их подвергали воздействию температуры в 1200 градусов Цельсия при давлении до 2,5 гигапаскаля, а затем постепенно снижали температуру и давление до 200 градусов Цельсия и 0,2 гигапаскаля.

Ранее считалось, что такие атомы, как хлор и фтор, связываются с РЗЭ в составе карбонатита, делая их растворимыми и заставляя мигрировать с образованием концентрированных кристаллических форм. Однако оказалось, что эту функцию выполняют щелочные химические вещества, содержащие натрий и калий.

К редкоземельным относятся 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды. Несмотря на название, РЗЭ не являются редкими в земной коре элементами, однако они сильно рассеяны, что затрудняет разведку и разработку залежей.