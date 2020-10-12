Эпидемиолог заявила о риске новой волны коронавируса в России

Риск возникновения новой волны коронавируса в России существует. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Пшеничная объяснила, что все может быть, пока у большей части россиян не появятся защитные антитела к коронавирусу.

Ранее завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико сообщил, что коронавирус вряд ли резко исчезнет, но может стать одним из микроорганизмов, которые вызывают сезонные ОРВИ. Он связал внезапный рост заболеваемости с индивидуальными особенностями организма, дозой вируса, попавшего в организм, и степенью контакта с источником инфекции. Брико добавил, что к скачку заражаемости также привело резкое увеличение контактов на рабочих местах и в общественном транспорте.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса, умерли сутки 125 пациентов с коронавирусом умерли, еще 3793 выздоровели. Всего с начала пандемии в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.