Мерзкий поступок босоногого туриста в метро попал на видео и смутил сеть

Пользователи сети сочли мерзким поступок босоногого туриста, который ехал в метро и попал на видео. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На ролике неизвестный мужчина в маске ковыряет кожу на ногах, сняв сланцы, а затем бросает оторванные кусочки на пол в вагоне метро. При этом рядом с ним стоит большой голубой чемодан с наклейками из разных стран.

Подписчики аккаунта смутились поведению пассажира и высказали свое негодование. «Боже, что не так с людьми?», «Когда я вижу подобные вещи, я невольно задумываюсь о том, как же выглядит дом таких людей», «О нет... зачем я это посмотрел», «Меня буквально затошнило от этой публикации. Какая свинья способна на такое?», — возмущались комментаторы.

Однако нашлись и те, кто посмеялся над неизвестным мужчиной. «Что ж, остается только порадоваться, что он носит маску», «А потом он будет трогать свое лицо или интимные части тела. Хаха», — насмехались они.