ВОЗ опровергла сообщения о второй волне коронавируса

Сообщения о второй волне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 не соответствуют действительности. Их в своем заявлении опровергла региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан, передает РИА Новости.

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — приводит агентство ее слова.

Ницан заявила, что в разных странах эпидемия идет по-разному: где-то число заболевших растет, где-то — снижается. Она отметила, что ВОЗ внимательно следит за ежедневными изменениями ситуации и подчеркнула, что COVID-19 остается очень опасной болезнью.

По словам Ницан, многие этого не понимают из-за того, что заболели в критической форме всего 5 процентов населения. «Но эти 5 процентов страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело», — добавила она.

Пандемия, тем временем показывает рекордную скорость роста. Ранее число людей в мире, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, выросло на миллион за два дня. Данные проекта Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют, что 37,8 миллиона человек в мире уже инфицированы. Более миллиона пациентов скончались.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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