Число заразившихся коронавирусом выросло на миллион за два дня

Число людей в мире, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, выросло на миллион за два дня и превысило 37 миллионов. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

О преодолении вирусом предыдущей отметки — 36 миллионов — сообщалось 8 октября.

По его информации на вечер 10 октября, всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен почти у 37,01 миллиона человек. Также выросло число жертв коронавируса: он уже унес жизни 1,069 миллиона пациентов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала миллион погибших от коронавируса как «печальную веху». Представители организации отметили, что многие столкнулись с «ужасно тяжелой и одинокой смертью» близких, поскольку не у всех была возможность попрощаться с семьями. В ВОЗ подчеркнули, что единственная позитивная деталь — вирус можно подавить.