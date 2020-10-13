Помощница прокурора оттаскала за волосы российскую пенсионерку

Женщина, работающая помощником прокурора в Самаре, оттаскала за волосы пенсионерку после того, как та сделала замечание ее ребенку. Инцидент попал на видео, оно опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На кадрах видно, как россиянка подбегает к своему сыну, которого в этот момент пожилая женщина держит за майку у горла. Помощник прокурора хватает пенсионерку за волосы и оттягивает от ребенка. Их разнимает оказавшийся рядом мужчина.

Канал уточняет, что пожилая женщина подошла к мальчику из-за того, что он стрелял пульками из игрушечного пистолета. Она сделала ребенку замечание и отобрала игрушку. После этого началась потасовка.

Пенсионерке понадобилась медицинская помощь, а на медосвидетельствовании подтвердились следы от побоев. Сотрудники правоохранительных органов проводят служебную проверку, а помощнику прокурора грозит увольнение.

Ранее житель Самары выволок знакомую на улицу за волосы и избил на глазах у прохожих. На снятых кадрах запечатлено, как полураздетый мужчина тащит по асфальту женщину, затем начинает бить ее скалкой по голове и телу. Вокруг собираются люди и возмущенно кричат на него, требуя прекратить.