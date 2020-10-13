В США назвали Россию изощренным противником

Реализация Project Convergence особенно трудна, поскольку данная программа позволяет бросить вызов изощренным противникам США, пишет Defense News. Последними в публикации называются Россия и Китай.

Американское издание напоминает, что в рамках Convergence армия Соединенных Штатов отрабатывает концепции, которые бы позволяли воевать с Москвой и Пекином. В частности, выбор для соответствующих испытаний полигона Юма, согласно Defense News, объясняется суровыми местными климатическими условиями.

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«Мы знали, что если мы сможем выполнить нашу миссию здесь, мы сможем сделать это почти в любом месте на Земле», — приводит издание заявление бригадного генерала Росса Коффмана.

Defense News напоминает, что в ходе учений для поражения целей использовалась тактическая сеть, в которой объединялись данные со спутников и беспилотников, обрабатываемые системами искусственного интеллекта (ИИ). Данное обстоятельство позволило сократить время на совершение удара с 20 минут до 20 секунд.

В сентябре Breaking Defense написало, что использование спутников и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) радикально сократило время, необходимое для приведения в действие артиллерийских систем.