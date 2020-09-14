США радикально сократили время удара по России

Использование спутников и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) радикально сократило время, необходимое для приведения в действие артиллерийских систем, пишет Breaking Defense.

Согласно американскому изданию, космические аппараты и БЛА позволяют оперативно обнаруживать местоположение целей, координаты которых для удара передаются системам армейской артиллерии. В ходе недавних учений, прошедших на полигоне Юма, промежуток времени от обнаружения цели спутником или беспилотником до применения артсистем составил менее 20 секунд.

Издание отмечает, что в случае угроз со стороны Китая и России данный показатель «не составит десятков минут».

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Breaking Defense пишет, что осенью в рамках армейских игр Project Convergence для определения местоположения цели планируется использовать коммерческие спутники, расположенные на низкой околоземной орбите, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики, данные от которых при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ) будут обрабатываться на Объединенной базе Льюис — Маккорд армии и Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Вашингтон. В качестве тестируемого орудия рассматривается самоходная гаубица M109, MQ-1C Grey Eagle или некоторая наземная платформа.

В сентябре во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS), проходившей на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико, адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету.

Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией.