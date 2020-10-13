Супруги стали мультимиллионерами благодаря многолетней привычке

Супруги из ирландского города Килкенни стали мультимиллионерами благодаря многолетней привычке играть в лотерею с одними и теми же числами. Об этом сообщает портал UPI.

Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что его семья десятки лет участвует в розыгрышах, используя одинаковую последовательность чисел. В конечном счете излюбленная комбинация и постоянство принесли им крупную победу: они выиграли 5,4 миллиона евро (491,7 миллиона рублей).

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Глава семейства первым узнал радостную новость, когда стоял в очереди в магазине. Он сразу же поспешил домой, чтобы рассказать о выигрыше родным. По его словам, денежный приз пришелся как нельзя кстати: последнее время все члены семьи испытывали финансовые трудности.

«Мы не собираемся уходить в отрыв и спускать деньги на новые машины и подобные вещи; однако у нас была одна общая мечта — расквитаться с ипотеками. Не описать словами, как прекрасно было ее осуществить», — поделился победитель.

Ранее житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл свою выигрышную тактику. Он сорвал джекпот благодаря постоянству. Каждую неделю на протяжении десятков лет он покупал лотерейные билеты и вписывал в них одинаковую последовательность чисел.