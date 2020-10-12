Мужчина разбогател после 20 лет игры в лотерею и раскрыл выигрышную тактику

Житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл свою выигрышную тактику. Его слова приводит портал UPI.
58-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, сорвал джекпот в 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) благодаря постоянству. Каждую неделю на протяжении десятков лет он покупал лотерейные билеты и вписывал в них одинаковую последовательность чисел.
Излюбленная комбинация не первый раз принесла американцу удачу. До этого он выигрывал денежные призы до 840 долларов (почти 65 тысяч рублей). По его словам, он предчувствовал, что в розыгрыше, состоявшемся 23 сентября, его любимые числа снова помогут ему победить.
«У нас всегда была одна шутка. Я играю в лотерею, а жена говорит, мол, когда сорву куш, выплачу кредит за ее машину», — объяснил американец, на что потратит часть денежного приза. Помимо этого, он планирует купить новую рыбацкую лодку и большой прицеп для ее буксировки.
Ранее сообщалось об американце Томасе Перретте, который дважды сорвал в лотерею джекпот благодаря выигрышной тактике игры в лотерею. Четыре года назад он приобрел билет мгновенной лотереи 30X Cash в магазине Cove Convenience и выиграл 30 тысяч долларов. В начале марта он снова поучаствовал в розыгрыше и сорвал идентичный приз.