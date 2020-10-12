Мужчина разбогател после 20 лет игры в лотерею и раскрыл выигрышную тактику

Житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл свою выигрышную тактику. Его слова приводит портал UPI.

58-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, сорвал джекпот в 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) благодаря постоянству. Каждую неделю на протяжении десятков лет он покупал лотерейные билеты и вписывал в них одинаковую последовательность чисел.

Материалы по теме «Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Излюбленная комбинация не первый раз принесла американцу удачу. До этого он выигрывал денежные призы до 840 долларов (почти 65 тысяч рублей). По его словам, он предчувствовал, что в розыгрыше, состоявшемся 23 сентября, его любимые числа снова помогут ему победить.

«У нас всегда была одна шутка. Я играю в лотерею, а жена говорит, мол, когда сорву куш, выплачу кредит за ее машину», — объяснил американец, на что потратит часть денежного приза. Помимо этого, он планирует купить новую рыбацкую лодку и большой прицеп для ее буксировки.

Ранее сообщалось об американце Томасе Перретте, который дважды сорвал в лотерею джекпот благодаря выигрышной тактике игры в лотерею. Четыре года назад он приобрел билет мгновенной лотереи 30X Cash в магазине Cove Convenience и выиграл 30 тысяч долларов. В начале марта он снова поучаствовал в розыгрыше и сорвал идентичный приз.