Российский профессор и бывший депутат покончил с собой

В Бурятии известный российский профессор, доктор исторических наук и бывший депутат парламента Республики Тыва Николай Абаев покончил с собой на 72-м году жизни. Об этом сообщил доцент школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Андрей Ринчино на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2020 году пожилой профессор лишился работы, общения и активной социальной жизни. Ринчино утверждает, что Абаев «неоднократно обращался за помощью к коллегам».

По информации издания «Информ Полис online», у профессора не было собственного жилья, и ему приходилось жить на съемных квартирах в непростых условиях. Незадолго до смерти у него резко ухудшилось здоровье: от страдал от частого повышенного уровня сахара в крови, постоянной слабости и депрессии. Абаев почти ничего не ел и жил в изоляции. В соцсети организовали сбор средств для ученого, но его жена якобы отказалась от денег, мотивируя это тем, что «контролирует состояние профессора и понимает, какие действия необходимо предпринимать для стабилизации его состояния здоровья».

На сайте Тувинского государственного университета, в котором работал профессор, выразили соболезнования в связи со смертью ученого. «Коллеги по ТувГУ не забывали о нем, зная о состоянии его здоровья, поддерживали материально. Николай Вячеславович запомнится как мудрый человек, ученый с широким кругозором, активной жизненной позицией, принципиальностью и прямотой», — говорится в публикации.

Ранее известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году в высотке на Кудринской площади в Москве. Незадолго до смерти он написал записку, в которой рассказал, что теряет зрение, слух и остатки памяти.