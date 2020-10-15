Возрождение российской экономики оказалось под вопросом

Активное восстановление российской экономики от последствий первой волны пандемии коронавируса закончилось. На фоне роста числа заражений и угрозы второй волны ее возрождение оказалось под вопросом. Об этом предупредили аналитики Центробанка. Их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора, пишет VTimes.

По их данным, оживление экономики начало тормозиться еще в августе-сентябре, а в октябре забуксовало сильнее из-за снижения темпов роста потребительского спроса. Дело в том, что потребительская активность начала падать, когда был исчерпан эффект отложенного спроса и мер государственной поддержки. По данным «Сбериндекса», в октябре сокращение расходов по сравнению с 2019 годом ускорилось. С 5 по 11 октября россияне впервые с начала июня стали меньше тратить на непродовольственные товары, услуги и продукты.

Производственная активность в сентябре продолжила восстанавливаться, однако причиной стало наращивание добычи нефти по условиям сделки ОПЕК+. В обрабатывающем секторе восстановительный рост закончился еще в августе из-за снижения числа новых заказов и сокращения экспортных заказов.

Вторая волна пандемии может еще сильнее ударить по восстановлению российской экономики. Однако даже в случае введения новых ограничений иностранными государствами они не будут такими жесткими, как весной, и последствия от них окажутся менее серьезными, чем в апреле-мае. Кроме того, сфера здравоохранения больше готова к пандемии и наплыву пациентов, чем в начале года, отмечают аналитики. Таким образом, опаснее для экономики неопределенность, связанная с перспективой новых ограничений.