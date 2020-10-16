Блогерша потратила три миллиона рублей на роскошь ради славы

Американская блогерша ежегодно тратит миллионы рублей на предметы роскоши ради славы в интернете. Об этом сообщает портал The Sun.

Мать двоих детей Джули Хауптманн (Julie Hauptmann) живет в элитном районе Лос-Анджелеса. Она регулярно пополняет свой гардероб и коллекцию элитных сумок новыми изделиями люксовых брендов, чтобы оставаться известной в социальных сетях.

Отмечается, что каждый год на наряды и аксессуары женщина тратит около 32 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей). При этом расходы блогерши превышают ее заработок, в связи с чем все покупки она оплачивает за счет денег своего супруга Нила (Nil), владеющего крупным агентством недвижимости. «Если мой муж узнает, сколько я трачу, он убьет меня», — добавляет Хауптманн.

Женщина руководит небольшой бухгалтерской компанией и помогает мужу с его деятельностью в сфере недвижимости.

Согласно материалу, Хауптманн раз в год летает в Париж бизнес-классом на шопинг, где приобретает вещи различных модных домов, в том числе Gucci, Zimmerman, Chanel, Hermes, Dior, Christian Louboutin, Chloe и Dolce & Gabbana. «Я точно трачу больше денег на Instagram, чем зарабатываю с его помощью, однако я наряжаюсь ради моей реальной жизни, поэтому не считаю, что теряю столько денег зря», — пояснила 52-летняя женщина.

Хауптманн также рассказала, что некоторые пользователи относятся к ней негативно и обвиняют в хвастовстве. В качестве доказательства она привела инцидент, который произошел с ней в 2017 году. Блогерша пояснила, что в ее дом ворвались злоумышленники и вынесли из него всю коллекцию ее дорогих сумок.

Фото опубликовано @jules_cali

Несмотря на ограбление, знаменитость продолжила демонстрировать в соцсетях свою роскошную жизнь. Она утверждает, что много работает для своего благополучия и заслуживает всего, что имеет.

Ранее была раскрыта тайна мнимых фотографий девушек в роскошных самолетах. Блогерши начали массово размещать кадры, позируя на борту частного борта. Выяснилось, что они снималась в студии, декорации которой выполнены в виде роскошного самолета.