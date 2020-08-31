Девушка раскрыла правду снимков своей мнимой роскошной жизни

Популярная блогерша раскрыла правду снимков, на которых она демонстрировала свою мнимую роскошную жизнь. На опубликованное в ее TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Mail.

Австралийка Анна Пол прославилась в сети благодаря платформе OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке. Она регулярно рассказывает подписчикам о том, как сумела разбогатеть, несмотря на то, что выросла в бедной семье.

Однако поклонники нашли старый снимок девушки из первого класса самолета, а также несколько фото, на которых она демонстрирует вещи и украшения люксовых брендов. Они обвинили блогершу во лжи, заявив, она никогда не знала бедности.

В связи с этим Пол решила объясниться с фанатами и опубликовала соответствующее видео.

По ее словам, она летела с братом в Германию в экономклассе самолета, однако за 20 минут до посадки ему стало плохо, и его вырвало на нее и рядом стоящие сиденья. Тогда несовершеннолетних подростков пересадили на короткое время в бизнес-класс, где Пол и сделала фото.

Блогерша также объяснила подписчикам, что ее мать копила год, чтобы подарить ей кошелек Louis Vuitton за 500 долларов (37 тысяч рублей). Героиня материала также добавила, что сама приобрела помаду Saint Laurent и возвращалась домой на поезде нелегально, поскольку ей не хватило денег на покупку обратного билета.

«Instagram — это не реальная жизнь», — заключила блогерша. Ее ролик стал вирусным и набрал более двух миллионов просмотров.

В июле живущие в разных странах богачи вышли из режима самоизоляции и начали выкладывать в соцсетях снимки, хвастаясь роскошной жизнью. Обеспеченные пользователи отправились в путешествия на частных самолетах, а также в магазины известных брендов за покупками или в дорогие рестораны.