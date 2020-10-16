Президент США Дональд Трамп сравнил себя с Иисусом Христом по популярности. Видео с митинга в Гринвилле (штат Северная Каролина), где он выступал с речью, публикует The Independent в своем YouTube-канале.

Как-то раз мне сказали: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. Мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". Тогда я сказал: "Иисус Христос" Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что если посмотреть на небо, то станет ясно, что Иисус Христос лидирует «с большим отрывом».

В начале июня фото Трампа с Библией возмутило духовенство. Это связано с тем, что американские правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов, дабы расчистить путь президенту ради фотографии.

По всей стране долгое время шли демонстрации из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда после жесткого ареста полицией. Несмотря на то, что в основном они носят мирный характер, между полицией и протестующими произошли многочисленные столкновения.

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