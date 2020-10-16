Российский чиновник нашел способ оправдаться по делу о взятке выпиской из казино

В Хабаровске адвокаты обвиняемого в многомиллионной взятке бывшего директора одного из департаментов Минпромторга Владимира Потапкина решили доказать его невиновность выпиской из казино. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает РБК.

Защита российского чиновника предоставила в суд справку, которая доказывает, что проходящий по делу в качестве посредника юрист страдал игровой зависимостью и за три года проиграл 284 миллиона рублей. Мужчина проходил лечение у психиатра в связи со своим пристрастием. По мнению адвокатов, это доказывает, что подобному человеку не могли доверить крупную сумму денег, что опровергает обвинение их подзащитного во взяточничестве.

Следственный комитет России считает Потапкина виновным в оказании незаконного покровительства одной из компаний, которая благодаря ему арендовала участки леса на льготных условиях и получила субсидию в размере 484 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016-2019 годах подсудимый получил 80 миллионов рублей в качестве взятки.