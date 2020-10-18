В России оценили риск появления агрессивного варианта коронавируса

Российский ученый оценил риск появления более агрессивного варианта коронавируса. Своим мнением заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский поделился с РБК.

Как отметил Покровский, при циркуляции между видами различные вирусы действительно могут мутировать, но SARS-CoV-2 пока не проявил высокой мутационной способности, как, например, вирус гриппа.

«Не думаю, что здесь опасность будет такой же высокой», — сказал он.

Ученый добавил, что к тому времени, когда вирус сможет мутировать и стать более агрессивным для людей, в мире, скорее всего, уже «появятся эффективные вакцины».

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил о том, что каждый пятый россиянин, переболевший коронавирусом, теряет антитела в течение двух-трех месяцев. По его словам, такое происходит из-за особенностей иммунной системы пациентов.