В России нашли ответ на «обстреливающую» Москву суперпушку США

В России нашли противодействие на якобы способную «обстреливать» Москву с Северного моря американскую суперпушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Об этом сообщает НСН.

По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, подобное оружие неэффективно, а работы над соответствующим проектом имеет целью освоение бюджетных средств. В связи с этим эксперт напомнил, что ракеты российских комплексов «Искандер», расположенные в Калининградской области, «могут достичь основных столиц европейских стран». «То есть наш ответ давно имеется», — заявил специалист.

Эксперт назвал SLRC тупиковой ветвью военной эволюции. По его мнению, «габариты такого орудия будут весьма громоздкими и, оно будет либо малоподвижно, либо вовсе неподвижно, а значит, предельно уязвимо».

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Таким образом Прохватилов прокомментировал заметку Popular Mechanics, где утверждалось, что армия США готовится вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой SLRC. Издание отмечало, что оружие будет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 километров), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий. Также в публикации говорилось, что корабельная версия пушки сможет из акватории Северного моря «обстреливать цели на западе России и даже саму Москву».

В июне 2018 года в издании Warrior Maven заявили, что перспективная американская гаубица M777ER рассчитана на дальность стрельбы до 70 километров, превосходя по данному параметру российскую «Мста-СМ2».