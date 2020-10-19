Бывшая шеф полиции стала моделью и обманом прикарманила десятки тысяч долларов

Бывшая шеф полиции из американского штата Вашингтон незаконно получила десятки тысяч долларов компенсаций от властей штата. Об этом сообщает издание New York Post.

Бренда Линн Каворетто (Brenda Lynn Cavoretto) работала начальником полиции города Кули в 2013 году. Во время выезда на вызов на нее упал труп самоубийцы. После этого Каворетто заявила, что у нее случился нервный срыв, из-за которого она не может работать, и подала заявление о получении пособия. В начале 2015 года она обратилась к психологу с жалобами на ночные кошмары и панический страх, не позволяющий ей выйти из дома.

В 2019 году Департамент труда и промышленности штата начал расследование по делу Каворетто, отметив, что после четырех лет лечения не было достигнуто никакого прогресса. Чиновники выяснили, что все эти годы американка работала пин-ап моделью, хотя уверяла, что утратила трудоспособность. Всего она обманом прикарманила 67 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей) компенсаций.

Каворетто снималась в эротических фотосессиях под псевдонимами «Крепкий орешек» и «Черная вдова Бетти». Также она сама фотографировала моделей, организовывала конкурсы и сбор средств на них.

Против нее выдвинули обвинения в предоставлении ложных или вводящих в заблуждение сведений с целью получения пособий.

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