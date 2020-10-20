Женщина почистила грязные украшения подручными средствами и удивилась результату

Женщина показала, как очистить аксессуары от загрязнений в домашних условиях, и поделилась результатом в соцсетях. На размещенный ею пост обратили внимание в Daily Mail.

Австралийка опубликовала снимок, на котором запечатлены ее аксессуары в емкости с водой. На фото видно, что вокруг колец скопилась серая пыль и грязь, отделившаяся от их стенок. По словам женщины, она была удивлена полученным результатом, поскольку ее украшения выглядели абсолютно чистыми до замачивания.

Героиня материала решила промыть свои кольца, поскольку захотела узнать, в каком состоянии находятся бриллианты на изделиях после длительного использования ею дезинфицирующего средства и ежедневного мытья рук с мылом. Она опустила их замачиваться на полчаса в воде с нашатырным спиртом в пропорции шесть к одному.

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В комментариях под размещенным кадром другие пользовательницы сети также дали советы по очищению украшений от загрязнений с помощью подручных средств. Так, одна из них порекомендовала добавлять к описанному раствору средство для мытья посуды. При этом она подчеркнула, что в нашатырном спирте нельзя замачивать серебро, позолоту и другие драгоценные камни, за исключением алмазов.

Кроме того, из комментариев стало известно и о других способах очистки украшений. Одна из юзеров промывает аксессуары в горячей воде с жидким мылом, а другая избавляется от загрязнений, используя алюминиевую фольгу и пищевую соду. Речь идет о методе, при котором украшения укладываются в миску с фольгой, посыпаются содой и заливаются кипятком. После этого их оставляют на пять минут и затем аккуратно очищают зубной щеткой.

Ранее в марте медсестра из Австралии посоветовала чистить украшения каждый день, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. По ее словам, она дезинфицирует свое обручальное кольцо антисептическими или спиртовыми салфетками перед каждой ноской.