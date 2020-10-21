Полная блогерша прошлась по улице в белье и балетной пачке ради популярности

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила видео известной американской балерины Кайли Ши (Kylie Shea) ради популярности. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах артистка балета идет по проезжей части в пуантах, белой юбке-пачке и оранжевом белье. При этом ее волосы собраны в высокий пучок. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать движения Ши в серых носках и похожем наряде, однако встать на пальцы ей не удалось. Кроме того, в ролике видно, как проезжающий мимо автомобиль сигналит блогерше.

Фанатов порадовала публикация Барбер, они оценили ее чувство юмора в комментариях. «Ты просто легенда», «Это мое самое любимое видео», «Селеста, ты очень смешная», «Я умираю от смеха от сигналов водителя», «Ты сделала мой день», «Смеюсь в голос», — писали подписчики.

Ранее в октябре Селеста Барбер спародировала фотографию обнаженной Беллы Хадид и насмешила пользователей. Так, на оригинальном снимке Хадид сидит без одежды полубоком к фотографу. Барбер попыталась повторить описанные позу и образ манекенщицы — при этом на ее животе образовались складки.