Предложена новая теория о появлении сознания человека

Профессор Джонджо Макфадден (Johnjoe McFadden) из Университета Суррея (Великобритания) предложил новую теорию, согласно которой электромагнитные поля в мозгу человека играют ведущую роль в появлении сознания и способности осознанно мыслить. Об исследовании, опубликованном в журнале Neuroscience of Consciousness, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Как пишет Макфадден, ключевым аспектом сознания является его способность репрезентировать связанную информацию, а значит, должен существовать некий физический субстрат сознания, кодирующий интегрированную информацию в мозге. По мнению ученого, деятельность нейронов обеспечивает интеграцию не в пространстве, а лишь во времени, в том смысле, что обработанная информация на выходе соответствует сигналам на входе. Ученый предполагает, что главная роль в формировании сознания принадлежит электромагнитным полям мозга, которые кодируют в себе связанную информацию.

Под пространственной интеграцией понимается способность человека объединять цвета, текстуры, линии, движение объектов, звуки, которые обрабатываются в различных модулях мозга, в единую визуальную сцену. Это позволяет даже маленьким детям легко решать такие сложные задачи на пространственное мышление, как распутывание цепи от велосипеда, застрявшей в спицах. В то же время это трудноразрешимая проблема для ИИ.

Свою теорию Макфадден назвал теорией семи-поля (conscious electromagnetic information field theory). Он полагает, что именно электромагнитные поля мозга, которые, как считается, не выполняют никаких важных функций, создают большинство наблюдаемых свойств сознания. Также с их помощью можно создать искусственное сознание, которое позволит машинам думать самостоятельно.