Россиянка нашла на берегу моря бутылку с загадочным посланием

Жительница Сахалина во время прогулки по берегу моря нашла в песке бутылку с загадочным посланием. Об этом пишет Sakhalin.info.

Как рассказала изданию Наталья, она обнаружила под ногами бутылочку объемом примерно 0,3 литра. Ее крышка была украшена японскими иероглифами. Внутри что-то лежало. Сначала женщине показалось, что это палочка, но, приглядевшись, она поняла, что в сосуде спрятана записка. Вскрыв бутылку, Наталья прочитала надпись на маленьком листочке бумаги — «Всем привет от Serzha». Послание датировано 27 ноября 1995 года. Кроме того, в бутылке россиянка нашла полуистлевшую пластинку жевательной резинки Free Zone.

Наталья предположила, что отправитель послания был моряком или рыбаком. Женщина считает, что это не может быть розыгрышем, поскольку бумага не выглядит современной, а желательную резинку до такого состояния вряд ли кто-то стал доводить специально.

Ранее сообщалось, что отправленное американкой послание в бутылке 35 лет путешествовало по воде и нашлось недалеко от того места, где его бросили в океан. Отправительница была рада узнать, что ее послание нашло получателя, однако она удивилась, что за 35 лет оно не уплыло дальше ее родного штата.