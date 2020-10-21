Российский врач назвал четкие критерии выезда скорой к больным с коронавирусом

Скорая помощь должна выезжать к россиянам, больным коронавирусной инфекцией, исходя из четких критериев, рассказал главврач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Его слова передает ura.ru.

Он объяснил, что скорая выезжает только на те вызовы, которые считаются экстренными. Температура у пациента должна держаться на уровне 38,5 градусов более трех дней, а также присутствовать одышка, при которой частота дыхания превышает допустимые 17-18 вздохов в минуту.

Если скорую вызывает человек старше 65 лет, то критерием для выезда медиков становится высокая температура при наличии хронических заболеваний. «А если у вас заболело горло, нет обоняния и больше ничего — то это неотложка», — отметил специалист.

Пушкарев сказал, что скорая помощь не делает исследований на коронавирус и не берет у больных мазки, а тем, кто подозревает у себя коронавирус, необходимо обращаться в «неотложку» при городской поликлинике.

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 255 человек, 339 — выздоровели.

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